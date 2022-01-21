Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обещания западных политиков относительно того, что Украина в скором времени может вступить Североатлантический альянс

Германия и Россия имеют все шансы снова подружиться - Рар © Открытые источники Анналена Бербок. Политик смягчила свой тон в отношении России, и диалог, вопреки ожиданиям, получился достаточно конструктивным. В том числе и по украинскому вопросу.

«Нельзя забывать следующее, я пытаюсь всегда россиянам напомнить, что Германия наложила вето в 2008 году вместе с Францией на расширение НАТО на Восток, а именно на принятие туда Украины и Грузии. И она свое вето назад не забирает», — подчеркнул эксперт.

По словам Рара, не изменилось мнение Берлина и относительно поставок оружия Киеву: в Германии по-прежнему категорически против милитаризации.

«Она (Бербок — ред.) в открытую не скажет, что Украина не вступит в НАТО, но она будет делать все, чтобы Украина не вступила в НАТО, потому что она понимает, что это приведет к возможной войне с Россией», заявил политолог.

В целом Рар оценил визит немецкого министра в Москву как прагматичный, разумный и перспективный. По мнению политолога, он даст сторонам импульс «для большего прагматизма и конструктивизма в отношениях».

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.