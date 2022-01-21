Отношения России и Германии крайне важны для обеих стран, это понимают как в Берлине, так и в Москве. Поэтому рассчитывать на потепление отношений и новый диалог можно уже в ближайшее время. Такой оптимистичный прогноз в интервью изданию Украина.ру дал немецкий политолог Александр Рар

Возможен реванш: военный эксперт оценил итоги миротворческой операции в Казахстане © РИА Новости, Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанк Анналена Бербок. Политик смягчила свой тон в отношении России, и ее диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вопреки ожиданиям, получился достаточно конструктивным.

«Для России тоже очень важно, и Лавров, и [президент России Владимир] Путин это прекрасно понимают, что нельзя полностью ссориться с Западом. Германия — это та страна, которая наиболее открыта и не предвзята несмотря на жуткую прессу Германии, несмотря на нападки «зеленых». Все равно бизнес-структуры, многие люди и общественность смотрит позитивно на Россию», — констатировал политолог.

Отдельные эксперты оценили встречу Лаврова и Бербок как диалог не на равных, где российский министр доминировал, заставляя немецкую коллегу чувствовать себя «не в своей тарелке». Немецкий политолог в корне не согласился с этим утверждением.

«В намерения Лаврова ни в коем случае не входило посадить в лужу или унизить госпожу Бербок, которая на 30 лет моложе его и не имеет никакого внешнеполитического опыта. Он, наоборот, был заинтересован о начале нового диалога с Германией», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.