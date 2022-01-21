«Я не хочу разжигать страсти, но тот же Казахстан — это квазигосударство, которое, по словам Бисмарка «существует лишь благодаря милости соседей». Кто ему позволил строить жесткое этнократическое государство и всячески подавлять моих соотечественников?
Вопросы должны решаться не дипломатической суетой под ковром, когда мы не знаем 70% того, что происходит на самом деле, а жесткими мерами, как нас этому учили западные партнеры за последние 30 лет после падения Советского Союза. Другого выхода нет», — заявил корреспондент.
Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.