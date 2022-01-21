«В 2005 году я был в Киргизии во время «тюльпановой революции», которая была ничуть не лучше алма-атинских погромов. Бишкек за сутки был разгромлен, силовики куда-то растворились. Там бесновалась нищая и дикая толпа с юга и из столичных предместий. Так вот наша военная база Кант никак не помогла стабилизовать обстановку. Оттуда никто носа не высунул. Там даже не пытались прятать русскоязычное население, которое пострадало. Поэтому я не верю, что с нынешним дипломатическим подходом база в Казахстане что-то решит», — сказал Стешин.
Вопрос русского языка в Казахстане, уверен он, тоже не будет решен несмотря на то, что в стране проживает крупнейшая после Украины русскоязычная община в мире: около 3 миллионов человек.
«Она (община — ред.) не имеет никакой политической субъектности. Все политические организации давно выдавили. Был вопиющий случай, когда выдавливали одного активиста из Усть-Каменногорска. Он бросил квартиру, переехал под Новосибирск, но когда он вернулся забрать какие-то документы, его арестовали и посадили. Какой тут русский язык при таком уровне ненависти? Что даст ему статус государственного?» — заявил корреспондент.
Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.