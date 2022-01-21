Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру ответил на ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине, в том числе озвучил, где теперь проходит красная линия

«Украина и постсоветское пространство, которое уже забежало в НАТО — это красная черта, но красная черта Запада. И мы ее оспариваем. Они оспаривают свое право проводить эту красную черту там, где это правильно и нужно. Две противоборствующие стороны вышли на линию фронта, причем без нейтралки. Просто по линии государственных границ и по линии разграничения на Донбассе. Хотя какая там линия? Нормальный фронт окопной войны образца 1914 года», — сказал корреспондент.