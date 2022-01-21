Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру заявил, что в Казахстане возможно повторение январских событий и властям страны нужно быть к этому готовыми

«Как оптимист и патриот России я надеюсь, что есть подковерные договоренности. Но стороны учитывают критическую массу националистов и русофобов, которую удалось вырастить в Казахстане за последние 30 лет. Надеюсь, что в такой шаткий угрожаемый период, когда происходит транзит власти от Елбасы к Токаеву, им просто была брошена кость в том смысле, что мы не пророссийские, у нас свой путь и своя атмосфера», — сказал эксперт.

Байден хочет запретить России пользоваться долларами © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев готов к повторению сценарий начала января, так как люди, утроившие погромы, никуда не делись, и возможен реванш. А вот вопрос поможет ли в следующий раз ОДБК, отметил Стешин, остается открытым.

«Погромы устраивала молодежь, которая проживает в так называемом ржавом поясе Алма-Аты на самозахваченных землях. Они были легализованы лишь стараниям националистов лет 10-15 назад. Эти поселки и дома были зарегистрированы, но к ним забыли провести воду и канализацию, а в ряде случаев даже электричество. Вот эта молодежь себя и проявила в жирненьком хипстерском мегаполисе», — заявил корреспондент.

Также он подчеркнул: важно, чтобы все нюансы казахстанского вопроса понимали и в российском МИДе, так как у России и Казахстана 4,5 тысячи «никак не оборудованной границы».

Полностью интервью с Дмитрием Стешиным можно прочитать здесь.