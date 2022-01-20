«Германия традиционно занимает отстраненную позицию в отношении экспорта вооружений в регионы конфликта», — отметила Бербок.
Ранее представитель минобороны ФРГ заявил, что власти ФРГ не намерены изменять позицию относительно поставок оружия Украине.
По его словам, Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами.
В недавнем интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин «помочь Киеву» и заявил, что украинцы разочарованы решением Берлина не поставлять Украине вооружение.
Мельник мотивировал свое требование тем, что Германия якобы несет «моральную ответственность» за будущее Украины.