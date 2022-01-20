Ранее большинство депутатов Киевсовета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости политического преследования в отношении Петра Порошенко.
Перед голосованием к депутатам обратилась супруга экс-президента Марина Порошенко и назвала предателями тех депутатов, которые не захотят поддержать обращение к властям.
«Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления», — говорится в обращении.
Члены Киевсовета призвали Зеленского не допустить в стране диктатуры и узурпации власти, и посоветовали властям «бороться не друг против друга, а за Украину».
Петр Порошенко подозревается в госизмене. Ранее Печерский суд Киева отказался арестовывать его и отпустил под личное обязательство с изъятием загранпаспорта. Экс-президент пообещал подать апелляцию на решение суда.