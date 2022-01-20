Киевский городской совет 20 января направил обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить давление на экс-президента и других оппозиционных политиков, рассказал депутат партии Порошенко «Евросолидарность» Алексей Гончаренко в Telegram

Ранее большинство депутатов Киевсовета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости политического преследования в отношении Петра Порошенко. «Запад поддерживает подлецов»: Азаров оценил шансы на арест Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Перед голосованием к депутатам обратилась супруга экс-президента Марина Порошенко и назвала предателями тех депутатов, которые не захотят поддержать обращение к властям.

«Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления», — говорится в обращении.

Члены Киевсовета призвали Зеленского не допустить в стране диктатуры и узурпации власти, и посоветовали властям «бороться не друг против друга, а за Украину».

Петр Порошенко подозревается в госизмене. Ранее Печерский суд Киева отказался арестовывать его и отпустил под личное обязательство с изъятием загранпаспорта. Экс-президент пообещал подать апелляцию на решение суда.