Турция намерена регулярно проводить переговоры по Минским соглашениям на площадке в Стамбуле и пригласить на них представителей России, Украины, Донбасса и ОБСЕ. Об этом сообщил журналистам источник в турецком МИД, передает 20 января РИА Новости

«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», — сообщил источник в МИД Турции.

Встречи в рамках переговорного процесса планируется сделать «частыми и регулярными». «Черное море было османским!» Зачем Эрдоган захотел быть посредником между Россией и Украиной © AP, Presidential Press Service

Источник заявил, что позиция Турции по Украине — поддержка шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и поддержание и укрепление диалога сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он готов предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В ближайшие недели Эрдоган собрался посетить с визитом Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Однако, пояснил он, пробуксовка переговорного процесса связана именно с позицией Киева, а именно нежеланием выполнять минские соглашения.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве отмечают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления. Также в Кремле подчеркивали, что конфликт на востоке Украины — внутреннее дело страны.