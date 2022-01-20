Новые санкции, которые предложили конгрессмены США, - «страшилки», которые не работают, но в случае их введения Россия будет вынуждена разорвать отношения с США. Об этом сказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в комментарии РИА Новости 20 января

Ранее издание Washington Post опубликовало проект санкций США против России, среди которых упоминаются меры против членов Кабмина России, «Северного потока — 2», представителей СМИ и крупного бизнеса. Также в проекте содержится пункт об отмене «незаконной аннексии Крыма».

«Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма. <…> Все эти страшилки как не работали, так и не работают», — сказал депутат.

Никонов подчеркнул, что в случае принятия в США данного проекта санкций против РФ последует разрыв отношений между странами.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал проект санкций США против России деструктивным. По его словам, введение США подобных санкций положило бы конец любому диалогу. В США подготовили санкции против Путина и членов Кабмина РФ © THINKSTOCK

Крымский политолог Сергей Мельничук указал, что проект оскорбителен для жителей Крыма, так как не учитывает их свободное волеизъявление о воссоединении с РФ.

Пока содержание проекта санкций официально не опубликовано. Законопроект внесли на рассмотрение в Конгресс США 19 января.