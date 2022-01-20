За несколько дней до визита госсекретаря США Энтони Блинкена Берлин посетил директор ЦРУ Бернс. По данным WSJ, он проинформировал Берлин о различных сценариях эскалации обстановки на Украине. Вместе с тем, глава спецслужбы потребовал у Берлина гарантий в том, что Германия перекроет "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.
При этом источники сообщают, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать официальные гарантии по "Северному потоку-2" и ограничился устными заверениями.
В свою очередь, телекомпания CNN сообщила, что Бернс на прошлой неделе встречался с Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки с целью обсуждения противодействия "российской агрессии".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Швейцарии с госсекретарём США Энтони Блинкеном для обсуждения предложения Москвы по взаимным гарантиям безопасности в Европе.