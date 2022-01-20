Директор ЦРУ Уильям Бернс проинформировал германских коллег о возможных сценариях "российского вторжения на Украину", а так же затребовал иные обязательства у Германии. Об этом 20 января сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники

За несколько дней до визита госсекретаря США Энтони Блинкена Берлин посетил директор ЦРУ Бернс. По данным WSJ, он проинформировал Берлин о различных сценариях эскалации обстановки на Украине. Вместе с тем, глава спецслужбы потребовал у Берлина гарантий в том, что Германия перекроет "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину. От МИ-6 до ЦРУ. Зачем Зеленский встречался с главами иностранных разведок © president.gov.ua

При этом источники сообщают, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать официальные гарантии по "Северному потоку-2" и ограничился устными заверениями.

В свою очередь, телекомпания CNN сообщила, что Бернс на прошлой неделе встречался с Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки с целью обсуждения противодействия "российской агрессии".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Швейцарии с госсекретарём США Энтони Блинкеном для обсуждения предложения Москвы по взаимным гарантиям безопасности в Европе.