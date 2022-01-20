Согласно данным компании Artellence, на Украине живут 344 тысячи "сепаратистов" из числа тех, чьи страницы удалось проанализировать.
«Наш алгоритм анализирует большинство популярных соцсетей Украины. Наиболее информативны в этом плане соцсети, имеющие российское происхождение: в них такая информация не подлежит цензуре и удалению. Данные мы смотрим за длительный период — по возможности, с начала конфликта на Востоке. Анализируем подписки, лайки, комментарии, посты», — сказал Владимир Лозовой, глава компании Artellence, в интервью Highload.
Лозовой подчеркнул, что на данный момент программа применяется в коммерческих целях, однако выразил надежду на то, что в будущем власти Украины возьмут его проект на вооружение. Глава компании сообщил, что неоднократно обращался к властям с просьбой об использовании его программы по поиску "сепаратистов".