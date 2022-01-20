Конгресс США представил проект санкций против российских чиновников, в том числе пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Текст документа приводит Washington Post 20 января

Проект санкций назван «Акт о привлечении к ответственности Путина», в нем упоминаются лично президент РФ Владимир Путин и все члены кабмина России. Документ внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов. Песков назвал санкции США против Путина запредельной мерой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В санкционном списке глава минздрава РФ Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Предлагается наложить персональные санкции на представителей крупного бизнеса и на журналистов Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева, Константина Эрнста.

Также в проекте упомянут российский Внешэкономбанк и связанные с ним лица.

Силы ополченцев в Донбассе в проекте предлагается признать «иностранной террористической организацией».

Проект предусматривает прекращение финансирования диалога по кибербезопасности с РФ, пока не закончатся «атаки на органы США».

Также, согласно документу, США не будут финансировать диалог по стратегической стабильности с Москвой, пока президент США Джо Байден не подтвердит, что Россия «в полной мере и поддающимся проверке образом вывела все силы, включая подконтрольные, из Украины и отменила незаконную аннексию Крыма».

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва подчеркивает, что это лишь алармистские заявления, и их цель — накачать Украину оружием.

По данным СМИ США, в декабре 2021 года Вашингтон тайно одобрил предоставление Украине дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.