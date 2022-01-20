Президент США Джо Байден не планирует отправку боевых войск на Украину, заявил обозреватель Роберт Бернс в статье для Associated Press 20 января

Бернс отмечает, что военное противостояние с РФ на Украине «может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам». Кроме того, по его словам, администрация Байдена сейчас видит главную угрозу безопасности в Китае. Между миром и войной. К чему готовят Украину власти и Запад © REUTERS, Alex Brandon

«Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — заявил обозреватель.

Однако бездействие США в случае эскалации на Украине может означать согласие с «будущими действиями России против других стран Восточной Европы», предположил он.

Джо Байден мог бы, не посылая напрямую войска, оказать поддержку «украинскому сопротивления после вторжения» либо удержать Россию от действий на Украине угрозами, что «затраты будут слишком высоки», заключил автор материала.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва отвергает обвинения и заявляет, что они лишь повод для размещения вооружений на границах с РФ. МИД РФ отмечает, что власти Украины отправили к линии разграничения в Донбассе войска и технику, в последние недели участились обстрелы населенных пунктов.