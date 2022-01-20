Угрозы США в адрес России лишь дестабилизируют ситуацию в мире и на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Российская сторона не считает нужным продолжать комментировать угрожающие заявления Запада, поскольку они повторяются из раза в раз, как под копирку, отметил Песков. Успокоил Зеленского: на Украине сделали вывод из визита Блинкена © REUTERS, Alex Brandon/Pool

«Заявления могут поспособствовать дестабилизации обстановки, потому что могут вселять надежду в головы украинцев, которые могут начать заново войну в стране и силовым методом решить проблему юго-востока», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, пообещал России в случае агрессии против Киева «катастрофические последствия».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не стремится нападать ни одну страну, а заявления о подготовке «вторжения на Украину» — необоснованные и алармистские.

В МИД РФ отмечали, что Украина нарастила войска у линии соприкосновения в Донбассе, а накачка страны оружием, которое поставляют страны Запада, лишь подталкивает Киев к силовому решению конфликта.