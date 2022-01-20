Сначала в Госдуме РФ должно состояться голосование по проекту признания республик Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 20 января РИА Новости

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину, предлагающий рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР как независимых государств. Они предположили, что признание могло бы защитить республики Донбасса от агрессии Киева. Под бомбами развития не бывает: Делягин назвал условие для реанимации экономики Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Журналисты поинтересовались, как это предложение расценивают в Кремле.

«Все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что сейчас не может сказать, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по вопросу о признании республик. Он пояснил, что пока президент не ознакомился с письмом депутатов КПРФ, потому что его еще нет.