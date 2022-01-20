Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова 20 января раскритиковала заявления американских официальных лиц о возможном размещении ядерных сил России в Белоруссии. Ее выступление транслируется на странице ведомства в Facebook

Госдеп США заявил об угрозе размещения ядерных сил РФ в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк сказала Захарова.

Слова о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии она назвала непониманием реалий, незнанием фактов либо неумением на их основе прийти к аналитическому выводу.

Накануне в Госдепе прокомментировали изменения в белорусскую конституцию. Там считают, что они якобы включают формулировку, которую можно истолковать как открытие пути для России к размещению своих гарнизонных сил на территории республики — как обычных, так и ядерных.