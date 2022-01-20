«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю», — сказала Захарова.
Слова о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии она назвала непониманием реалий, незнанием фактов либо неумением на их основе прийти к аналитическому выводу.
Накануне в Госдепе прокомментировали изменения в белорусскую конституцию. Там считают, что они якобы включают формулировку, которую можно истолковать как открытие пути для России к размещению своих гарнизонных сил на территории республики — как обычных, так и ядерных.