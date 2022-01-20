«Учитывая, что сейчас идет серьезное обострение, начались поставки американского вооружения, приезжают спецназовцы из Канады и так далее, размещаются на границах ЛНР и ДНР, есть серьёзная угроза, что будет развязана военная авантюра. Это весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины», — сказал Афонин.
По его словам, ситуация дошла до предела, «идет серьёзный накал», и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР как независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Власти Украины весной 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.