Законопроект о признании независимыми Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) призван уберечь их от агрессивных действий Украины. Об этом 19 января заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает РИА Новости

Российские депутаты попросили Путина признать ДНР и ЛНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

По его словам, ситуация дошла до предела, «идет серьёзный накал», и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция.

В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР как независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Власти Украины весной 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.