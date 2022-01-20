Санкции, которые готовит Запад против Москвы могут включить в себя запрет для России на операции в долларах, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, передает РИА Новости

Нацбанк Украины впустую потратил больше 630 млн долларов на спасение гривны © flickr.com, пресс-служба НБУ

В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких «небывалых» санкций против России. Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)». Кроме того в нем предполагались санкции против президента Владимира Путина и других представителей руководства России.

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы «сосредоточила войска на границе с Украиной». Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.