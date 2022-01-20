Украина планирует нападения на инфраструктурные объекты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 января сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24»

Российские депутаты попросили Путина признать ДНР и ЛНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

По его данным, целью нападений станут объекты инфраструктуры: газопроводы, водопроводы, линии электропередач.

«Теракты в самом явном их проявлении», — подчеркнул глава ДНР.

Он заверил, что в республике готовятся к диверсиям и усиливают меры безопасности.

В среду после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в ближайшие недели предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от поставок оружия Киеву. Кроме того, Россия фиксирует, что ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. В Москве не исключают, что украинские власти планируют силовое решение конфликта на фоне поставок западного оружия и визитов военных инструкторов.

Также Киев блокирует работу контактной группы, отказывается от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает законы, которые прямо противоречат Минским соглашениям, в том числе проект закона о переходном периоде.