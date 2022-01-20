«Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой», — говорится в материале.
На ужине с экс-главой Украины также были замечены депутаты от его партии Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Кроме того, из ресторана выходил миллионер Игорь Воронов.
Печерский районный суд Киева накануне отпустил Порошенко под личное обязательство. Его обязали являться в суд по требованию, а также запретили покидать Киев и забрали загранпаспорт. В своей победной речи Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», а все происходящее — его «безумным сценарием».
Порошенко подозревают в госизмене из-за организации поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса.