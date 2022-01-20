Генерал, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «Наш» заявил, что украинскому правительству следует изменить название страны

«Украина-Русь»: Новое название страны от Климкина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинский генерал уточнил, что Русь и Россия — это разные слова «как русский и российский».

В прошлом году бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уже предлагал сменить название страны на «Русь-Украина» или закрепить в законе двойное название, поскольку, по его версии, Украина — это и есть Русь. Он также выдвигал инициативу законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за Украиной право на русский язык и русскую культуру. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский в обращениях к гражданам пять раз упомянул название «Русь-Украина».