Бывший президент Украины Петр Порошенко раздухарился, получив самую мягкую меру пресечения в виде невыезда за границу, что придало ему сил вести политику против действующей власти в лице лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» 19 января выразил бывший руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов

Порошенко снова пытается «поджечь Украину» - эксперт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктор] Медведчук порядочнее Порошенко… Медведчук пошел в суд, не устраивал тут потасовок и абсолютно в суде, в правовом поле доказывал свою невиновность… В данном случае видно испуг и непонимание. Петр Алексеевич, испугавшись 17 числа, бежал отсюда. Теперь он на своем коне, теперь он будет рубить власть», — отметил Куликов.

На днях политтехнолог Сергей Быков заявил, что Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения, устроил политический цирк вместо того, чтобы выполнить требования правоохранителей.

Накануне Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Он пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.