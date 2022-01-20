Украинский бизнес сможет выжить только, если не будет платить налоги. Такое мнение 19 января выразил экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире телеканала UkrLive

Россия демонстрирует миру бизнес-отношения с Украиной - Бортник © Открытые источники

Также по его словам, власть может предложить некое плавающее урегулирование части, которая касается ценообразования энергоресурсов с учетом спотовых цен или снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Но если не будет изменения государственной политики, отметил Вигиринский, то у бизнеса есть «несколько вариантов: перестать платить налоги, уйти в тень и прекращать бизнес с выездом за границу». Тогда по его словам это будет выход, но не в пользу страны.

Проблему нехватки энергоносителей могло бы решить увеличение добычи угля и газа на Украине, однако этого так и не случилось с тех пор, как в 2014 году произошел государственный переворот в Киеве. При содействии Евросоюза постмайданный киевский режим активно закрывал собственные шахты, предпочитая покупать уголь в Пенсильвании. Теперь, когда уголь в дефиците, надеяться на иностранных поставщиков слишком рискованно. С добычей газа ситуация и вовсе анекдотическая: в ее увеличение были вброшены десятки миллиардов гривен по программе 20/20 — 20 млрд кубов газа собственной добычи к 2020 году — с абсолютно провальным результатом.