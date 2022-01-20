«Сейчас без фамилий, но мы смотрим на наших политиков последние две недели: красиво снялся с кофе или с котиком, или возле сосны Смереки, и все — голосуем. То есть мы смотрим две недели, и то, что он до этого занимался рэкетом или чем-то другим, это забывается. Репутационная политика и короткая память. К сожалению, Зеленский не преодолел барьер, то есть действительное окно возможностей… То есть приглашают на работу не по критерию профессионализма, а по критерию количества подписчиков в YouTube и TikTok», — заявил эксперт.
Балабан иронично дал подсказку Офису президента, что «в принципе есть еще кадровый потенциал у бьюти-блогеров, у которых намного больше подписчиков».
Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что президент Зеленский наблюдает за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. По его словам, также имеет большое значение критика власти в настоящее время и на этапе избирательной кампании.