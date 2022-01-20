Скоро на работу в Офис президента и Кабинет министров Украины придут бьюти-блогеры. Такое мнение 19 января выразил политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала UkrLive

Всех шахтеров в экскурсоводы и блогеры. К чему приведет отказ Украины от угля © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Балабан иронично дал подсказку Офису президента, что «в принципе есть еще кадровый потенциал у бьюти-блогеров, у которых намного больше подписчиков».

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что президент Зеленский наблюдает за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. По его словам, также имеет большое значение критика власти в настоящее время и на этапе избирательной кампании.