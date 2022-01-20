«Сегодня на улицах Кива мы опять слышим лозунги — "Порох есть, дадим огня". Это ключевой лозунг на сегодняшний день этого пороха, которым он себя правильно называет, пятого, так называемого президента, который опять стремится поджечь Украину. Причем даже не на востоке, а здесь, в Киеве. Поджечь страну. Потому что его адепты уже скандируют это во все собачье горло. Причем на его же телеканалах», — указал эксперт.
По его словам, это говорит о том, что общество снова раскалывают.
Дудкин отметил, что один из главных лиц телеканала «Прямой» Матвей Гонопольский в эфире разделил украинских граждан на три категории — овощи, бараны и «порохоботы». Это и есть, отметил Дудкин, политика самого Порошенко.
Ранее Дудкин также заявил, что Украина претерпевает самое большое унижение за всю историю независимости страны и это происходит с помощью своих же президентов.
Накануне Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.