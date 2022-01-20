Бывший президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, используя в своей акции протеста лозунг «Порох есть, дадим огня», снова пытается разделить украинцев и разжечь ненависть внутри страны. Об этом 19 января заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

Порошенко и Зеленский опустили Украину на дно - эксперт © CC0, Pixabay

По его словам, это говорит о том, что общество снова раскалывают.

Дудкин отметил, что один из главных лиц телеканала «Прямой» Матвей Гонопольский в эфире разделил украинских граждан на три категории — овощи, бараны и «порохоботы». Это и есть, отметил Дудкин, политика самого Порошенко.

Ранее Дудкин также заявил, что Украина претерпевает самое большое унижение за всю историю независимости страны и это происходит с помощью своих же президентов.

Накануне Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне.