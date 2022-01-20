Украина претерпевает самое большое унижение за всю историю независимости страны, причем из-за своих же президентов. Об этом 19 января заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

Рар: Украина не может не выполнить Минские соглашения © Марина Полякова, Украина.ру Петр Порошенко и нынешний президент Владимир Зеленский) обвиняют друг друга в употреблении наркотиков и алкоголизме. Это показатель того, кого мы выбираем», — отметил эксперт.

Ранее Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Экс-президент пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Он уехал из Украины после того, как узнал, что ему планируют вручить повестку в суд, и отправился в дипломатическое турне. В понедельник Порошенко вернулся и прибыл в зал суда. Прокуратура потребовала для него арест с возможностью залога в миллиард гривен. Сторонники Порошенко устроили у суда потасовку с полицией, несколько человек пострадали.