Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым 19 января внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Документ размещен в думской электронной базе

ДНР и ЛНР на пороге возможного признания © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк говорится в обращении.

Кроме того, парламентарии попросили главу государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для «создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Как отмечают авторы обращения, действующие власти Украины «стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей» Донецкой и Луганской областей, «вынудив» жителей их отдельных районов провести референдум и проголосовать в мае 2014 года за принятие Актов о самоопределении.

Депутаты обратили внимание на то, что жители ДНР и ЛНР уже восемь лет «живут под обстрелами», а власти Украины не соблюдают Минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию в Донбассе.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.

О том, что КПРФ подготовила проект постановления о признании Россией республик Донбасса, 9 января сообщал депутат Госдумы Казбек Тайсаев. По его словам, документ сделан по аналогии с постановлениями о признании Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день сообщил, что в Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать ДНР и ЛНР.

В начале января глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что невыполнением Киевом Минских договоренностей позволит Донбассу самостоятельно определять свое будущее вне Украины.