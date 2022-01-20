Бывший президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, используя в своей акции протеста лозунг «Порох есть, дадим огня», снова пытается разделить украинцев и разжечь ненависть внутри страны. Об этом 9 января заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

«Сегодня на улицах Кива мы опять слышим лозунги — Порох есть, дадим огня. Это ключевой лозунг на сегодняшний день этого пороха, которым он себя правильно называет, пятого, так называемого президента, который опять стремится поджечь Украину. Причем даже не на востоке, а здесь, в Киеве. Поджечь страну. Потому что его адепты уже скандируют это во все собачье горло. Причем на его же телеканалах», — заявил эксперт.

По его словам, это говорит о том, что общество снова раскалывают.

Ранее Дудкин также заявил, что Украина претерпевает самое большое унижение за всю историю независимости страны и это происходит с помощью своих же президентов. «Прикрывается детьми»: сторонники Порошенко устроили митинг у офиса Зеленского © Telegram Klymenko time

19 января Печерский суд Киева, несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен, отпустил политика под личное обязательство. Порошенко заявил о намерении подать апелляцию. Порошенко пожаловался, что изъятие паспорта препятствует его политической деятельности, а запрет выезда из Киева мешает внутриполитической работе.