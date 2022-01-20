У Германии нет собственной позиции по нерасширению НАТО, что делает ситуацию сложной. В Берлине бы предпочли единую и твёрдую общую позицию, однако её нет, подчеркнул Рар.
«Все это, конечно, наводит на мысль, что внутри Запада есть очень много стран, которые фактически против этого шага, понимая, что это приведет уже к серьезнейшим конфликтам с Россией…Если говорить о позиции Германии, нельзя забывать, что Германия вместе с Францией наложили вето на вхождение Украины еще в 2008 году», — сказал эксперт.
Принципиальной, четкой, одной позиции нет. Если бы Украина сама, устами ее президента, продекларировала, что она хочет вернуться к статусу нейтрального государства, в Берлине бы вздохнули с облегчением, заявил Рар.
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