Предложение России по нерасширению НАТО на восток встретило в США значительное сопротивление. Однако позиция Германии по этому поводу не была прояснена. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

У Германии нет собственной позиции по нерасширению НАТО, что делает ситуацию сложной. В Берлине бы предпочли единую и твёрдую общую позицию, однако её нет, подчеркнул Рар. Германия против «Северного потока — 2»: Европу загоняют в энергетическую нищету © REUTERS, Omer Messinger

«Все это, конечно, наводит на мысль, что внутри Запада есть очень много стран, которые фактически против этого шага, понимая, что это приведет уже к серьезнейшим конфликтам с Россией…Если говорить о позиции Германии, нельзя забывать, что Германия вместе с Францией наложили вето на вхождение Украины еще в 2008 году», — сказал эксперт.

Принципиальной, четкой, одной позиции нет. Если бы Украина сама, устами ее президента, продекларировала, что она хочет вернуться к статусу нейтрального государства, в Берлине бы вздохнули с облегчением, заявил Рар.

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