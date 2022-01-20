Бербок хотела из "СП-2" сделать руину на дне Балтийского моря, а канцлер Шольц этому противостоял, заявил: «Нет, это коммерческий проект и мы его доделаем», — рассказал эксперт.
«Действительно мой анализ был по этому поводу правильный: я говорил, что из-за этого вопроса может развалиться коалиция. Но визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась»…Она сегодня действует не как представитель «Партии зеленых», а как представитель конструктивной немецкой дипломатии», — сказал Рар.
В начале избирательной кампании Бербок не могла бы себе позволить подобного позитива в сторону России, однако в новой роли главы МИД ей приходится это делать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.