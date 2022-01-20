Визит Анналены Бербок, главы МИД Германии, в Москву, оказался конструктивным, несмотря на антироссийскую позицию возглавляемой ей партии "Зелёных". О том, почему это стало возможным, в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Бербок хотела из "СП-2" сделать руину на дне Балтийского моря, а канцлер Шольц этому противостоял, заявил: «Нет, это коммерческий проект и мы его доделаем», — рассказал эксперт. Витренко объяснил, почему Германия не имеет права получать выгоду от «Северного потока-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Действительно мой анализ был по этому поводу правильный: я говорил, что из-за этого вопроса может развалиться коалиция. Но визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась»…Она сегодня действует не как представитель «Партии зеленых», а как представитель конструктивной немецкой дипломатии», — сказал Рар.

В начале избирательной кампании Бербок не могла бы себе позволить подобного позитива в сторону России, однако в новой роли главы МИД ей приходится это делать, заключил собеседник издания.

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