У Украины не осталось альтернативы, кроме как выполнить формулу Штайнайера, если она надеется оставить Донбасс в своём составе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Украина должна явно, демонстративно и юридически оформлено предоставить Донбассу автономию, уверен эксперт. При чем тут Украина? Царев оценил переговоры Россия-НАТО © РИА Новости, Алексей Куденко

«Если она это не сделает — этот процесс сведется на нет. Донбасс окажется пока в замороженном состоянии, но там все больше и больше людей будут принимать российское гражданство, будут связывать свою судьбу, экономику и политику только с Россией, и этот регион отпадет от Украины и уйдет к России», — сказал Рар.

Это все должны понимать, и тут ничего сделать будет нельзя, подчеркнул эксперт. По мнению Рара, Германия всё больше понимает, что Украина должна выполнить Минские соглашения, однако не может публично нажимать на Киев.

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