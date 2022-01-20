Рар предполагает, что в команде канцлера Олафа Шольца ведутся переговоры о возрождении Нормандского формата.
«Если минские договоренности провалятся, если диалог закроют, это будет большая дипломатическая капитуляция Германии…Если эти форматы умрут, то за вопросы европейской безопасности в плане Украины возьмутся американцы, и немцев и французов никто спрашивать не будет», — сказал Рар.
На Германию и Францию будут "показывать пальцем" за провал "Минска", поэтому они заинтересованы, чтобы активировать нужные миротворческие процессы, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.