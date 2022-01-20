Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее посетила Москву и Киев. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что в интересах Германии - сохранение и выполнение Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Рар предполагает, что в команде канцлера Олафа Шольца ведутся переговоры о возрождении Нормандского формата. В Польше возмутились, что Германия не хочет платить по счетам войны © Открытые источники

«Если минские договоренности провалятся, если диалог закроют, это будет большая дипломатическая капитуляция Германии…Если эти форматы умрут, то за вопросы европейской безопасности в плане Украины возьмутся американцы, и немцев и французов никто спрашивать не будет», — сказал Рар.

На Германию и Францию будут "показывать пальцем" за провал "Минска", поэтому они заинтересованы, чтобы активировать нужные миротворческие процессы, заключил эксперт.

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