Анналена Бербок - глава МИД Германии и, по совместительству, глава русофобской партии "Зелёных". Сергей Лавров мог бы легко "усадить в лужу" госпожу Бербок, однако не стал этого делать. О причинах этого в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Визит Бербок в Москву был исполнен прагматизма и разумного подхода. Рар напоминает, что именно Германия и Франция воспрепятствовали принятию в НАТО Украины и Грузии, и Германия пока что не отзывает своего вето. Витренко объяснил, почему Германия не имеет права получать выгоду от «Северного потока-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Она в открытую не скажет, что Украина не вступит в НАТО, но она будет делать все, чтобы Украина не вступила в НАТО, потому что она понимает, что это приведет к возможной войне с Россией…Для России тоже очень важно, и Лавров, и Путин это прекрасно понимают, что нельзя полностью ссориться с Западом», — сказал Рар.

Германия — это та страна, которая наиболее открыта и не предвзята к России, несмотря на нападки "зелёных" и русофобскую прессу. Бизнес-структуры и общественность Германии продолжают выступать за конструктив в отношениях с Россией, подчеркнул Рар.

«Германию нельзя терять. С Германией как с лидером Европы нужно вести прагматичный конструктивный диалог и сотрудничество. Поэтому, мне кажется, в намерения Лаврова ни в коем случае не входило посадить в лужу или унизить госпожу Бербок, которая на тридцать лет моложе его и не имеет никакого внешнеполитического опыта», — заявил эксперт.

В МИД РФ заинтересованы в начале нового диалога с Берлином, заключил Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.