Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе. О том, как этот внешнеполитический ход в Вашингтоне "списали" у Сталина, рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

За последнее время в свете российско-американских переговоров о коллективной безопасности участились визиты высокопоставленных западных чиновников на Украину. США, выставляя тезис об участии в переговорах о безопасности Украины, повторяют шаги Сталина, уверен эксперт. Асафов объяснил, почему функционеры США зачастили на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

«В данном случае Блинкен не изобретает велосипед. В свое время Сталин настаивал на том, чтобы Украина и Белоруссия получили голоса в ООН. Они получили такое право, хотя у них не было ни субъектности, ни суверенности. И Блинкен поступает точно так же. Украина не имеет сейчас субъектности, но по замыслу США она должна усилить их позиции в переговорном процессе», — сказал Бондаренко.

Что касается самих переговоров России и США о безопасности, в них стороны "тянут время" и выдвигают друг другу заведомо неисполнимые условия, заключил эксперт.

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