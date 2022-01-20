За последнее время в свете российско-американских переговоров о коллективной безопасности участились визиты высокопоставленных западных чиновников на Украину. США, выставляя тезис об участии в переговорах о безопасности Украины, повторяют шаги Сталина, уверен эксперт.
«В данном случае Блинкен не изобретает велосипед. В свое время Сталин настаивал на том, чтобы Украина и Белоруссия получили голоса в ООН. Они получили такое право, хотя у них не было ни субъектности, ни суверенности. И Блинкен поступает точно так же. Украина не имеет сейчас субъектности, но по замыслу США она должна усилить их позиции в переговорном процессе», — сказал Бондаренко.
Что касается самих переговоров России и США о безопасности, в них стороны "тянут время" и выдвигают друг другу заведомо неисполнимые условия, заключил эксперт.
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