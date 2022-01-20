«Оказывается, это восстание народа против коррумпированной власти. Что нельзя называть восставших мародерами, бандитами, террористами. Это благородные люди, которые борются за свободу казахского народа. Назвать хоть одного такого благородного Ринальдино они не могут, потому что не знают.
У меня большое количество друзей в Казахстане. Я с ними разговариваю и спрашиваю, кто же там Ринальдино, известный герой-патриот? Да вот нет таких, оказывается. А те, кого называют, они, вообще-то, и под судом ходили, и сроки получали, и получали за дело… Удивительно», — сказал политик.
Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.