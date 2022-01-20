Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал в интервью изданию Украина.ру, что один из самых рейтинговых телеканалов Украины «1+1» опубликовал глоссарий, то есть рекомендации, по тому, как именно освещать то или иное событие. Есть в нем и информация о событиях в Казахстане

«Оказывается, это восстание народа против коррумпированной власти. Что нельзя называть восставших мародерами, бандитами, террористами. Это благородные люди, которые борются за свободу казахского народа. Назвать хоть одного такого благородного Ринальдино они не могут, потому что не знают.

У меня большое количество друзей в Казахстане. Я с ними разговариваю и спрашиваю, кто же там Ринальдино, известный герой-патриот? Да вот нет таких, оказывается. А те, кого называют, они, вообще-то, и под судом ходили, и сроки получали, и получали за дело… Удивительно», — сказал политик.