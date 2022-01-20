Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что то и дело полыхающие на постсоветском пространстве костры русофобии - дело рук Запада, и Казахстан - не исключение

«Все эти ростки, все эти движения, они поддерживаются, организуются и направляются западными кураторами. Вот это надо понимать. Кто-то начинает рассказывать: да нет, там кумовство, там племенные дела… Но так может говорить только человек непонимающий.

«Благие намерения - в политический ад»: Злобин назвал «куш» США от распада СССР © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Экс-премьер подчеркнул, что межплеменные разногласия в Казахстане, конечно, есть, однако это была не причина, а повод, использованный заинтересованными лицами.

«Первична организационная работа спецслужб — не исключаю, что и Турции, потому что там идеология пантюркизма, но, в первую очередь, американцы вездесущие, которые имеют в мире 800 баз. Назовите мне какое-нибудь государство, которое имеет 800 военных баз вне своей территории. И кричит везде, что Россия — агрессор. Уникально. Вообще, у нас все по Оруэллу…», — сказал политик.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.