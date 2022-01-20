Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал в том числе и недавние события в Казахстане. В частности, политик ответил на вопрос, какие уроки из этой истории стоит извлечь украинским и российским политикам

«Украинские политики… нет, киевские политики никаких уроков не извлекут, потому что они сами пришли в результате такого же госпереворота к власти, учредили карательный режим. Поэтому… Они, вообще-то говоря, марионетки, как они могут учитывать. Они делают то, что им говорят», — сказал экс-премьер.

Асафов объяснил, почему функционеры США зачастили на Украину © AP, Patrick Semansky

«К большому сожалению, эти ядовитые семена во всех постсоветских государствах давным-давно посеяны, и они сейчас расцветают повсюду. Оказывается, даже в Казахстане, который своим существованием, созданием своей экономики обязан, прежде всего, Советскому Союзу, а в Союзе первую скрипку играла Россия, безусловно. И сейчас изображать, что Казахстан был жертвой советской оккупации или российской оккупации, потому что русофобия развивается — это просто бессовестно и безответственно», — заявил политик.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.