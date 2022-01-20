«Украинские политики… нет, киевские политики никаких уроков не извлекут, потому что они сами пришли в результате такого же госпереворота к власти, учредили карательный режим. Поэтому… Они, вообще-то говоря, марионетки, как они могут учитывать. Они делают то, что им говорят», — сказал экс-премьер.
А вот самостоятельным государствам, посоветовал он, стоит внимательнее отнестись к тому, что «работа по разложению постсоветского пространства проводится целенаправленно». Азаров подчеркнул, что что-то подобное на Украине было уже в советское время, но угроза была несправедливо недооценена.
«К большому сожалению, эти ядовитые семена во всех постсоветских государствах давным-давно посеяны, и они сейчас расцветают повсюду. Оказывается, даже в Казахстане, который своим существованием, созданием своей экономики обязан, прежде всего, Советскому Союзу, а в Союзе первую скрипку играла Россия, безусловно. И сейчас изображать, что Казахстан был жертвой советской оккупации или российской оккупации, потому что русофобия развивается — это просто бессовестно и безответственно», — заявил политик.
Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.