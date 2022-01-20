Великобритания является создателем идеологической модели "российской угрозы", находится на антироссийском фронте достаточно давно, и действует против России самостоятельно, подчеркнул эксперт. Роль же Украины в планах Лондона сводится к поддержке на словах.
«Насколько реально Украина находится в фокусе британских проблем, можно осознать на уровень британской финансовой поддержки — ее нет. Это просто риторическая фигура, связанная с серьезными процессами в мировой политике, которые Украину напрямую не касаются», — сказал Асафов.
Что касается информационной поддержки Украины, в этом цели США и Великобритании совпадают, заключил эксперт.
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