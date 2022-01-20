В свете резкой эскалации риторики между Россией и Западом ряд высокопоставленных западных чиновников посетил Украину. О том, что это может означать, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

За последние несколько дней Киев посетили сенаторы США, глава МИДа Германии Анналена Бербок, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот всплеск медийной активности вокруг Украины связан с предполагаемым вторжением. Да, это абсурд, но в связи с этим возникает вопрос деэскалации. Уже никто не обсуждает ни «Минск», ни Нормандский формат, ни формулу Штайнмайера…Все это связано с одной целью — улучшить рейтинг Байдена после афганского провала», — сказал Асафов.

Из Байдена пытаются сделать миротворца, который предотвратит выдуманное вторжение России на Украину, пояснил эксперт.

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