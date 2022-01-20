Надо недооценивать ресурсы Мухтара Аблязова во время январских протестов в Казахстане, но и преувеличивать его роль тоже не надо. Фактор его «Демократического выбора Казахстана» сыграл локальную роль. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Политолог отметил, что их фактор работал в первые 48 часов протеста, когда они через телеграм-каналы могли управлять первыми митингами в разных городах. Через их аккаунты говорилось, кому, во сколько и куда нужно прийти.

«Они сыграли роль координатора первоначального конкретного капитала, который формировался на конкретных площадях, в конкретные дни и в конкретное время. Это же важно — собрать быстро в конкретном месте большую массу людей», — рассуждает Серенко.

Потом, когда интернет отключили, они уже ничего не могли делать. Управление этими группами шло совершенно другими методами, но это тоже был проектный уровень с точки зрения амбиций и задач, но не очень подкрепленный ресурсами на местах, заключил собеседник издания.

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