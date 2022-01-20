«Был третий уровень участия в этих событиях, но он был ограничен движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Это проект Мухтара Аблязова, казахстанского Ходорковского, который живет в Париже, а на Украине существует его бюро, которое пыталось влиять на протесты через социальные сети. Не надо недооценивать его ресурсы, но и преувеличивать его роль тоже не надо. Фактор ДВК сыграл локальную роль», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что их фактор работал в первые 48 часов протеста, когда они через телеграм-каналы могли управлять первыми митингами в разных городах. Через их аккаунты говорилось, кому, во сколько и куда нужно прийти.
«Они сыграли роль координатора первоначального конкретного капитала, который формировался на конкретных площадях, в конкретные дни и в конкретное время. Это же важно — собрать быстро в конкретном месте большую массу людей», — рассуждает Серенко.
Потом, когда интернет отключили, они уже ничего не могли делать. Управление этими группами шло совершенно другими методами, но это тоже был проектный уровень с точки зрения амбиций и задач, но не очень подкрепленный ресурсами на местах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.