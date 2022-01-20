Военная база на юге Казахстана будет необходима РФ в одном случае - если боевики-исламисты из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) нападут на Центральную Азию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Евсеев

В ближайшей перспективе размещение военных баз РФ на юге Казахстана не рассматривается. Сейчас Россия на территории Казахстана и так имеет военные объекты. В случае необходимости она может оказать помощь Казахстану так, как это было с миротворцами ОДКБ, подчеркнул эксперт. Лавров отказался звать Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии

«Что касается талибов, то пока они не нападают на страны Центральной Азии. А если это будут не талибы, а радикальные исламисты, численность которых может вырасти от 4,5 до 10 тысяч, тогда такое решение возможно», — сказал Евсеев.

Текущая архитектура безопасности региона строится из расчёта на ОДКБ, заключил Евсеев.

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