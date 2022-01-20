В ближайшей перспективе размещение военных баз РФ на юге Казахстана не рассматривается. Сейчас Россия на территории Казахстана и так имеет военные объекты. В случае необходимости она может оказать помощь Казахстану так, как это было с миротворцами ОДКБ, подчеркнул эксперт.
«Что касается талибов, то пока они не нападают на страны Центральной Азии. А если это будут не талибы, а радикальные исламисты, численность которых может вырасти от 4,5 до 10 тысяч, тогда такое решение возможно», — сказал Евсеев.
Текущая архитектура безопасности региона строится из расчёта на ОДКБ, заключил Евсеев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.