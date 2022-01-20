Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, что нужно, чтобы жизнь в его стране стала лучше. Этот вопрос он уже от своего лица адресовал действующему президенту Владимиру Зеленскому

«Благие намерения - в политический ад»: Злобин назвал «куш» США от распада СССР © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Вот наши болтуны, которые умеют только болтать, рассказывают, что они посадят миллиард деревьев. Посадил ты (президент Украины Владимир Зеленский- ред.) миллиард деревьев? Обещал построить 24 аэропорта. Построил хоть один? Вот мы с 2010 по 2013 гг. построили не один аэропорт, построили 5 аэропортов. Но мы имели всего 3,5 года, это не так много.

А вы за 8 лет построили хотя бы один мост? Через Днепр, например, два моста находятся в состоянии, что их можно за год-полтора достроить. Это Киево-Подольский мостовой переход и Запорожский мост. Восемь лет! Построили? Не построили. Так что же вы, болтать умеете, а делать не умеете», — заявил Азаров.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.