Полномасштабный конфликт с Россией может закончиться ликвидацией Украины, и поэтому та часть командования ВСУ, которая пытается его избежать и готова свергнуть Зеленского, является патриотичной, подчеркнул эксперт.
«Но их точно недостаточно. Должна быть связка между ними, подавляющим числом украинскими олигархами и патриотической частью ВСУ, которые могут осуществить переворот…Насколько это реально? Зеленский это тоже понимает и лишний раз обострять ситуацию не будет. Его борьба с олигархами может привести к тому, что его попытаются отстранить от власти», — сказал Евсеев.
Если же Зеленский пойдет на определенного рода уступки олигархам, то вероятность сценария военного свержения президента останется невысокой, заключил собеседник издания.
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