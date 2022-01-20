Ранее экспертами высказывались версии о том, что военная верхушка ВСУ сильно опасается конфликта с Россией и может быть способна свергнуть президента Зеленского. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Полномасштабный конфликт с Россией может закончиться ликвидацией Украины, и поэтому та часть командования ВСУ, которая пытается его избежать и готова свергнуть Зеленского, является патриотичной, подчеркнул эксперт. Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

«Но их точно недостаточно. Должна быть связка между ними, подавляющим числом украинскими олигархами и патриотической частью ВСУ, которые могут осуществить переворот…Насколько это реально? Зеленский это тоже понимает и лишний раз обострять ситуацию не будет. Его борьба с олигархами может привести к тому, что его попытаются отстранить от власти», — сказал Евсеев.

Если же Зеленский пойдет на определенного рода уступки олигархам, то вероятность сценария военного свержения президента останется невысокой, заключил собеседник издания.

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