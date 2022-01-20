Дело о задержании бывшего президента Украины Петра Порошенко - не более, чем пиар-акция действующего лидера страны Владимира Зеленского. Последний никаким образом не сможет повлиять на предшественника, поскольку тот - неприкосновенный. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

«Все это пиар. Зеленский все, что может делать, и у него это относительно неплохо получается, это пиарить себя», — сказал политик.

Ранее Азаров предсказывал, что Порошенко сам придет в суд, потому что «он не дурак, подлец редкостный, негодяй, но дураком его назвать нельзя». Именно поэтому, посчитал экс-премьер, бывший президент должен был показательно прийти в суд, чтобы получить там какую-нибудь меру, «которая для него что слону дробина», но выставить при этом себя жертвой режима.

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«Для него занятие политикой было возможностью обеспечивать себе политическую поддержку для принятия бизнесовых решений. Именно поэтому, став президентом, он умножил свое состояние раз в 10, наверное, стал долларовым миллиардером. Он задекларировал официально: 50 млн долларов налички у него дома лежит и 500 млн гривен, тоже налички. Никто не задал ему, естественно, вопрос: откуда, Петя, у тебя такое громадное количество налички? На чем перевозил — на КАМАЗе?» — сказал Азаров.

«Вот такой человек Петя. Поэтому он пользуется поддержкой Запада, естественно. Запад поддерживает абсолютно всех подлецов, которые на Украине есть. На протяжении 25 лет я это наблюдаю и вижу, что чем человек подлее, чем он лживее, чем он негодяй больший, тем… обязательно он находит поддержку — в фондах Сороса, в правительственных коридорах. А уж если он еще при этом матерными словами, так сказать, ругает Россию, то это наш (для Запада — ред.) человек, это замечательный человек.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.