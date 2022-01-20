Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, предложил изданию Украина.ру решение национального вопроса, который устроил бы всех жителей Казахстана

«С точки зрения конституционных прав русские в Казахстане, формально, ни в чем не ущемлены. Иное дело — клановая структура казахского общества, которая не позволяет ни самим казахам, ни этническим меньшинствам сформировать то, что называется «политической нацией». Соответственно, все ключевые вопросы в стране решаются не по закону, а по понятиям», — сказал писатель.

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«Тем более, что русское население Северного Казахстана — это коренные жители Южной Сибири, которая была включена в состав Казахской ССР росчерком пера недальновидных бюрократов», — подчеркнул он.

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.

По официальным данным, на территории Казахстана в настоящее время проживает около 3 миллионов русских, а также представители других народностей.