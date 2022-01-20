«С точки зрения конституционных прав русские в Казахстане, формально, ни в чем не ущемлены. Иное дело — клановая структура казахского общества, которая не позволяет ни самим казахам, ни этническим меньшинствам сформировать то, что называется «политической нацией». Соответственно, все ключевые вопросы в стране решаются не по закону, а по понятиям», — сказал писатель.
И эта проблема, констатировал он, характерна и для многих других постсоветских государств. Решение вопроса писатель видит в создании национальной автономии, которые уже существуют, например, в Узбекистане (Каракалпакия), Таджикистане (Памир) и многонациональной России, где таких автономий сразу несколько. Теперь настал черед, считает Видеманн, за Казахстаном.
«Тем более, что русское население Северного Казахстана — это коренные жители Южной Сибири, которая была включена в состав Казахской ССР росчерком пера недальновидных бюрократов», — подчеркнул он.
Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.
По официальным данным, на территории Казахстана в настоящее время проживает около 3 миллионов русских, а также представители других народностей.