Зеленский в своей предвыборной кампании обещал осудить по закону всю команду Порошенко за воровство в армии, за разграбление государственной казны, за непомерное поднятие тарифов, за деиндустриализацию. Однако после прихода к власти "Зе-команды" стало ясно, что Зеленский и Порошенко сговорились, подчеркнул эксперт.
«Тогда украинский избиратель понял, что дело тут неладное и что никто никого сажать не будет. Сели, договорились, решили свои вопросы, а дальше совместно трудятся. Одни играют оппозицию, другие играют власть. Помните, как в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», когда один из надзирателей делал вид, что порет главного героя, а на самом деле они просто в карты играли», — сказал Лазарев.
Осудить Порошенко по статьям о "финансировании терроризма" власть не сможет, так как само преследование экс-президента юридически несостоятельно и не задумывалось в качестве реального судебного разбирательства, пояснил эксперт.
Лазарев также напомнил, что правящая партия "Слуга народа" и партия Порошенко "Европейская солидарность" совместно голосовали по законопроектам, позволяющим западному капиталу контролировать рынок земли Украины.
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