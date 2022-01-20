Президент Украины Владимир Зеленский обещал "стать приговором" прошлым властям. Однако предвыборные обещания так и остались обещаниями: всерьёз преследовать Порошенко власти не будут, считает политолог и общественный деятель Александр Лазарев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Зеленский в своей предвыборной кампании обещал осудить по закону всю команду Порошенко за воровство в армии, за разграбление государственной казны, за непомерное поднятие тарифов, за деиндустриализацию. Однако после прихода к власти "Зе-команды" стало ясно, что Зеленский и Порошенко сговорились, подчеркнул эксперт. Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Тогда украинский избиратель понял, что дело тут неладное и что никто никого сажать не будет. Сели, договорились, решили свои вопросы, а дальше совместно трудятся. Одни играют оппозицию, другие играют власть. Помните, как в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», когда один из надзирателей делал вид, что порет главного героя, а на самом деле они просто в карты играли», — сказал Лазарев.

Осудить Порошенко по статьям о "финансировании терроризма" власть не сможет, так как само преследование экс-президента юридически несостоятельно и не задумывалось в качестве реального судебного разбирательства, пояснил эксперт.

Лазарев также напомнил, что правящая партия "Слуга народа" и партия Порошенко "Европейская солидарность" совместно голосовали по законопроектам, позволяющим западному капиталу контролировать рынок земли Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.