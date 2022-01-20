Каким может стать Казахстан после событий января 2022 года. И как они повлияют на западный бизнес, активно развивающийся в стране, изданию Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне

«Самое интересное, что абсолютное большинство ресурсов Казахстана контролируется западными, прежде всего — англосаксонскими (Британия, США) компаниями. Доля Китая тут крайне незначительна, а России — вообще мизерна. Видимо, этот факт лежит в основании западной критики России как стороны, стремящейся к перераспределению сложившегося экономического баланса в свою пользу», — сказал писатель.

«Стратегические головные боли»: Злобин прокомментировал отношения США и РФ © Открытые источники Касым-Жомарт Токаев решит переиграть ситуацию, аннулировав гарантии предыдущего президента в пользу России, крайне малы.

«Иинвестиционные мощности российских компаний непосредственно связаны с МВФ, в котором, в свою очередь, доминируют англосаксонские страны и их союзники. А российско-китайского стратегического альянса, к которому, теоретически, мог бы примкнуть Казахстан, пока на горизонте геополитических событий не просматривается», — считает Видеманн.

Поэтому, пояснил он, разворота Казахстана в сторону Москвы ожидать не стоит, исключением может стать лишь ситуация, когда стратегическим объектам Казахстана типа Байконура будет угрожать эскалация военного конфликта в Евразии.

«Ну то есть все это — чисто бизнес, ничего личного. Тем более, что, согласно современной антропологии, у человека, в процессе его интеллектуальной эволюции, мозговые структуры личной изменчивости начинают доминировать над структурами изменчивости групповой», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.