Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что пишет местная пресса относительно происходящего в Казахстане, и как европейцы отреагировали на миссию ОДКБ

«Западный официоз, само собой, во всем винит Россию, а причину происходящего усматривает в стремлении Кремля закрепиться в регионе, в том числе — используя военное давление через ОДКБ. Пишут также о том, что начался торг между [действующим президентом Касымом-Жомартом] Токаевым и [экс-лидером страны Нурсултаном] Назарбаевым о перераспределении финансовых ресурсов страны», — сказал писатель.

Полностью интервью с Владимиром Видеманном можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.