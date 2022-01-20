Ранее в Кремле назвали чрезвычайно опасными заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал в интервью Украина.ру, чем рискует Запад

Все вооружения, поставляемые на Украину, могут "всплыть" в любой части света из-за крайней коррумпированности украинских чиновников. Осуществляя военные поставки на Украину, Запад берёт ответственность за это, подчеркнул эксперт. Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

«Если США и Великобритания хотят поставить Украине это оружие, то они берут на себя гарантии того, что оно не появится в других местах. Я бы на их месте такую ответственность брать не стал, учитывая уровень коррупции в ВСУ и желание отдельных ее представителей заработать денег. Эти ПЗРК могут перепродать радикальным исламистам, которые в дальнейшем их используют против гражданской авиации», — сказал Евсеев.

США в угоду своим целям совершенно не учитывают, что они усугубляют проблемы борьбы с терроризмом, заключил собеседник издания.

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